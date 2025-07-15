Сенатор Грем про дедлайн для Кремля: на 51 день раджу Путіну зателефонувати лідеру Ірану

Сенатор-республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Грем, коментуючи 50-денний період, який президент США Дональд Трамп виділив правителю РФ Володимиру Путіну для мирної угоди з Україною, заявив, що на 51-й день порядив би Путіну зателефонувати верховному лідеру Ірану, який є союзником Кремля.

Джерело: Грем у соцмережі X

Пряма мова: "Вчорашня заява Дональда Трампа про відправку американської зброї, оплаченої європейцями, в Україну через НАТО була приємною новиною.

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Не менш важливою була його заява про те, що якщо бойові дії не припиняться через 50 днів, він накладе до 100% мита на країни, які купують дешеву російську нафту, що підтримує військову машину Путіна, - вдаривши Путіна в найболючіше місце.

Якщо Путіну та іншим цікаво, що станеться на 51-й день, я б порадив їм зателефонувати Аятолі (верховний лідер Ірану - ред).

Якби я був країною, яка купує дешеву російську нафту, підтримуючи військову машину Путіна, я б повірив президенту Трампу на слово".

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