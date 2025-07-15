Сенатор Грэм о дедлайне для Кремля: на 51 день советую Путину позвонить лидеру Ирана

Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм, комментируя 50-дневный период, который президент США Дональд Трамп выделил правителю РФ Владимиру Путину для мирного соглашения с Украиной, заявил, что на 51-й день посоветовал бы Путину позвонить верховному лидеру Ирана, который является союзником Кремля.

Источник: Грэм в соцсети X

Прямая речь: "Вчерашнее заявление Дональда Трампа об отправке американского оружия, оплаченного европейцами, в Украину через НАТО было приятной новостью.

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Не менее важным было его заявление о том, что если боевые действия не прекратятся через 50 дней, он наложит до 100% пошлины на страны, которые покупают дешевую российскую нефть, поддерживающую военную машину Путина, - ударив Путина в самое больное место.

Если Путину и другим интересно, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить Аятоли (верховный лидер Ирана - ред).

Если бы я был страной, которая покупает дешевую российскую нефть, поддерживая военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово".

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Напомним: