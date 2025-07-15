Росіяни атакують балістикою і дронами: у Харкові є влучання

Ввечері 15 липня російські окупанти атакували Україну безпілотниками, у багатьох областях існує загроза балістики. У Харкові прогриміли вибухи.

Джерело: Повітряні сили, мапа тривог, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Синєгубов повідомив, що у Харкові ворог завдав щонайменше восьми ударів. За попередніми даними, у місті є влучання зафіксовані в Київському районі.

Реклама:

Згодом Синєгубов додав, що Харків під масованою атакою ударними дронами: "Лише впродовж 20 хвилин пролунало щонайменше 17 вибухів в місті".

Пряма мова Синєгубова: "Більшість ударів - по цивільному підприємству в Київському районі міста. Попередньо ворог застосував БпЛА типу "Герань-2". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа. На цю хвилину без постраждалих. Профільні служби виїхали на огляд".



Деталі: За попередніми даними, внаслідок масованої атаки по Київському району Харкова постраждали дві людини.

Також користувачі у соцмережах повідомляють про вибухи на Дніпропетровщині, зокрема у Кривому Розі. Раніше Повітряні сили закликали містян перебувати в укриттях.

РЕКЛАМА:

Повітряні сили попередили про загрозу безпілотників та балістики. Від сходу до заходу країни шириться повітряна тривога.