Росіяни атакують балістикою і дронами: у Харкові є влучання
Ввечері 15 липня російські окупанти атакували Україну безпілотниками, у багатьох областях існує загроза балістики. У Харкові прогриміли вибухи.
Джерело: Повітряні сили, мапа тривог, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram
Деталі: Синєгубов повідомив, що у Харкові ворог завдав щонайменше восьми ударів. За попередніми даними, у місті є влучання зафіксовані в Київському районі.
Згодом Синєгубов додав, що Харків під масованою атакою ударними дронами: "Лише впродовж 20 хвилин пролунало щонайменше 17 вибухів в місті".
Пряма мова Синєгубова: "Більшість ударів - по цивільному підприємству в Київському районі міста. Попередньо ворог застосував БпЛА типу "Герань-2". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа. На цю хвилину без постраждалих. Профільні служби виїхали на огляд".
Деталі: За попередніми даними, внаслідок масованої атаки по Київському району Харкова постраждали дві людини.
Також користувачі у соцмережах повідомляють про вибухи на Дніпропетровщині, зокрема у Кривому Розі. Раніше Повітряні сили закликали містян перебувати в укриттях.
Повітряні сили попередили про загрозу безпілотників та балістики. Від сходу до заходу країни шириться повітряна тривога.