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Росіяни атакують балістикою і дронами: у Харкові є влучання

Альона Мазуренко Вівторок, 15 липня 2025, 23:23
Росіяни атакують балістикою і дронами: у Харкові є влучання
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ "АРМІЯ INFORM"

Ввечері 15 липня російські окупанти атакували Україну безпілотниками, у багатьох областях існує загроза балістики. У Харкові прогриміли вибухи.

Джерело: Повітряні сили, мапа тривог, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Синєгубов повідомив, що у Харкові ворог завдав щонайменше восьми ударів. За попередніми даними, у місті є влучання зафіксовані в Київському районі.

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Згодом Синєгубов додав, що Харків під масованою атакою ударними дронами: "Лише впродовж 20 хвилин пролунало щонайменше 17 вибухів в місті".

Пряма мова Синєгубова: "Більшість ударів - по цивільному підприємству в Київському районі міста. Попередньо ворог застосував БпЛА типу "Герань-2". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа. На цю хвилину без постраждалих. Профільні служби виїхали на огляд".

Деталі: За попередніми даними, внаслідок масованої атаки по Київському району Харкова постраждали дві людини.

Також користувачі у соцмережах повідомляють про вибухи на Дніпропетровщині, зокрема у Кривому Розі. Раніше Повітряні сили закликали містян перебувати в укриттях. 

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Повітряні сили попередили про загрозу безпілотників та балістики. Від сходу до заходу країни шириться повітряна тривога. 

 

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