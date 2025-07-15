Россияне атакуют баллистикой и дронами: в Харькове есть попадания
Вечером 15 июля российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками, во многих областях существует угроза баллистики. В Харькове прогремели взрывы.
Источник: Воздушные силы, карта тревог, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Детали: Синегубов сообщил, что в Харькове враг нанес по меньшей мере восемь ударов. По предварительным данным, в городе есть попадания зафиксированы в Киевском районе.
Позже Синегубов добавил, что Харьков под массированной атакой ударными дронами: "Только в течение 20 минут прозвучало не менее 17 взрывов в городе".
Прямая речь Синегубова: "Большинство ударов - по гражданскому предприятию в Киевском районе города. Предварительно враг применил БпЛА типа "Герань-2". В результате обстрела загорелся пожар. На эту минуту без пострадавших. Профильные службы выехали на осмотр".
Детали: По предварительным данным, в результате массированной атаки по Киевскому району Харькова пострадали два человека.
Также пользователи в соцсетях сообщают о взрывах в Днепропетровской области, в частности в Кривом Роге. Ранее Воздушные силы призвали горожан находиться в укрытиях.
Воздушные силы предупредили об угрозе беспилотников и баллистики. От востока до запада страны распространяется воздушная тревога.