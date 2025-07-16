Росія посилює використання хімічної зброї проти України – Каллас

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що Росія активізує застосування хімічної зброї у війні проти України, намагаючись змусити країну капітулювати.

Джерело: Каллас під час спілкування з журналістами у Брюсселі після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, передає Politico

Деталі: За словами Каллас, від початку повномасштабного вторгнення Росія щонайменше 9 тисяч разів застосовувала хімічну зброю на території України. Вона зазначила, що дані про масове використання хімічної зброї російськими військами грунтуються на звітах німецької та нідерландської розвідок.

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Каллас зазначила, що, згідно з даними німецької та нідерландської розвідок, застосування таких засобів ураження лише посилюється, що викликає серйозну стурбованість серед західних лідерів.

"Це свідчить про те, що Росія прагне завдати якомога більше болю та страждань, щоб змусити Україну здатися. І це дійсно… нестерпно", – заявила Каллас.

Довідково: Росія підписала Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї 13 січня 1993 року та ратифікувала її 5 листопада 1997 року.

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27 вересня 2017 року Росія повідомила про повну ліквідацію своїх запасів хімічної зброї, та менш ніж за рік, в березні 2018 року російська військова розвідка (ГРУ) застосувала бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії "Новичок" для замаху на життя російського подвійного агента Сергія Скрипаля в місті Солсбері в Великій Британії.

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