Россия усиливает использование химического оружия против Украины – Каллас

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Россия активизирует применение химического оружия в войне против Украины, пытаясь заставить страну капитулировать.

Источник: Каллас во время общения с журналистами в Брюсселе после встречи министров иностранных дел стран ЕС, передает Politico

Детали: По словам Каллас, с начала полномасштабного вторжения Россия не менее 9 тысяч раз применяла химическое оружие на территории Украины. Она отметила, что данные о массовом использовании химического оружия российскими войсками основаны на отчетах немецкой и нидерландской разведок.

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Каллас отметила, что, согласно данным немецкой и нидерландской разведок, применение таких средств поражения только усиливается, что вызывает серьезную обеспокоенность среди западных лидеров.

"Это свидетельствует о том, что Россия стремится причинить как можно больше боли и страданий, чтобы заставить Украину сдаться. И это действительно... невыносимо", – заявила Каллас.

Справочно: Россия подписала Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия 13 января 1993 года и ратифицировала ее 5 ноября 1997 года.

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27 сентября 2017 года Россия сообщила о полной ликвидации своих запасов химического оружия, но менее чем через год, в марте 2018 года российская военная разведка (ГРУ) применила боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия "Новичок" для покушения на жизнь российского двойного агента Сергея Скрипаля в городе Солсбери в Великобритании.

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