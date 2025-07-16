Гегсет наказав вивести 2000 бійців Національної гвардії з Лос-Анджелеса

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав вивести 2 тисячі військовослужбовців Національної гвардії з Лос-Анджелеса, відправлених до міста для подавлення протестів проти імміграційних репресій адміністрації Трампа.

Джерело: Bloomberg

Деталі: За словами речника Пентагону Шона Парнелла, рішення про частковий вивід контингенту пов’язане зі стабілізацією ситуації у місті.

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"Беззаконня в Лос-Анджелесі вщухає", – заявив він.

Видання зазначає, що попри виведення частини сил, у Лос-Анджелесі залишаються ще близько 2 тисяч військових Національної гвардії та приблизно 700 морських піхотинців.

На початку червня Дональд Трамп ініціював розгортання військ Національної гвардії у Лос-Анджелесі. Це стало першим випадком за кілька десятиліть, коли президент направив Нацгвардію до американського міста без офіційного запиту від штату чи місцевої влади. Тоді Трамп заявив, що такий крок необхідний для "придушення заворушень", які, за його словами, могли "зруйнувати місто".

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Однак це рішення викликало засудження з боку губернатора штату Гевіна Ньюсома і мера Лос-Анджелеса Карен Басс, які звинуватили президента в тому, що він ще більше загострив напруженість.

Ньюсом також ініціював судовий позов проти адміністрації Трампа з вимогою припинити розгортання військ без погодження з владою штату. Він заявив, що війська, які залишилися, "продовжують залишатися без місії, без керівництва і без надії повернутися, щоб допомогти своїм громадам".