Гегсет приказал вывести 2000 бойцов Национальной гвардии из Лос-Анджелеса
Министр обороны США Пит Гегсет приказал вывести 2 тысячи военнослужащих Национальной гвардии из Лос-Анджелеса, отправленных в город для подавления протестов против иммиграционных репрессий администрации Трампа.
Источник: Bloomberg
Детали: По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, решение о частичном выводе контингента связано со стабилизацией ситуации в городе.
"Беспредел в Лос-Анджелесе утихает", – заявил он.
Издание отмечает, что несмотря на вывод части сил, в Лос-Анджелесе остаются еще около 2 тысяч военных Национальной гвардии и примерно 700 морских пехотинцев.
В начале июня Дональд Трамп инициировал развертывание войск Национальной гвардии в Лос-Анджелесе. Это стало первым случаем за несколько десятилетий, когда президент направил Нацгвардию в американский город без официального запроса от штата или местных властей. Тогда Трамп заявил, что такой шаг необходим для "подавления беспорядков", которые, по его словам, могли "разрушить город".
Однако это решение вызвало осуждение со стороны губернатора штата Гевина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, которые обвинили президента в том, что он еще больше обострил напряженность.
Ньюсом также инициировал судебный иск против администрации Трампа с требованием прекратить развертывание войск без согласования с властями штата. Он заявил, что оставшиеся войска "продолжают оставаться без миссии, без руководства и без надежды вернуться, чтобы помочь своим общинам".