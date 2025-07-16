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Гегсет приказал вывести 2000 бойцов Национальной гвардии из Лос-Анджелеса

Иван ДьяконовСреда, 16 июля 2025, 05:57
Гегсет приказал вывести 2000 бойцов Национальной гвардии из Лос-Анджелеса
Фото: Getty Images

Министр обороны США Пит Гегсет приказал вывести 2 тысячи военнослужащих Национальной гвардии из Лос-Анджелеса, отправленных в город для подавления протестов против иммиграционных репрессий администрации Трампа.

Источник: Bloomberg

Детали: По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, решение о частичном выводе контингента связано со стабилизацией ситуации в городе.

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"Беспредел в Лос-Анджелесе утихает", – заявил он.

Издание отмечает, что несмотря на вывод части сил, в Лос-Анджелесе остаются еще около 2 тысяч военных Национальной гвардии и примерно 700 морских пехотинцев.

В начале июня Дональд Трамп инициировал развертывание войск Национальной гвардии в Лос-Анджелесе. Это стало первым случаем за несколько десятилетий, когда президент направил Нацгвардию в американский город без официального запроса от штата или местных властей. Тогда Трамп заявил, что такой шаг необходим для "подавления беспорядков", которые, по его словам, могли "разрушить город".

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Однако это решение вызвало осуждение со стороны губернатора штата Гевина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, которые обвинили президента в том, что он еще больше обострил напряженность.

Ньюсом также инициировал судебный иск против администрации Трампа с требованием прекратить развертывание войск без согласования с властями штата. Он заявил, что оставшиеся войска "продолжают оставаться без миссии, без руководства и без надежды вернуться, чтобы помочь своим общинам".

США
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