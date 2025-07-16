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ISW: У Кремлі заявляють, що вимоги Трампа – неприйнятні, війна в Україні триватиме

Іван Д'яконовСереда, 16 липня 2025, 06:52
ISW: У Кремлі заявляють, що вимоги Трампа – неприйнятні, війна в Україні триватиме
Дмитро Пєсков. Фото: Getty Images

Кремлівські посадовці відкинули вимогу президента США Дональда Трампа досягти угоди про мир в Україні протягом 50 днів. Москва наголосила, що продовжить "досягати своїх цілей у війні", попри міжнародний тиск і економічні санкції.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: 15 липня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков у коментарі російському державному інформагентству "ТАСС" заявив, що Росія вважає "неприйнятними" будь-які спроби висувати їй вимоги, "особливо ультиматуми".

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Речник Кремля Дмитро Пєсков повторив слова Рябкова, додавши, що Росія готова до третього раунду українсько-російських двосторонніх переговорів, проте звинуватив Київ у відсутності прогресу для подальшого діалогу.

Своєю чергою, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у своєму акаунті в соцмережі X заявив, що "Росію не хвилюють театральні ультиматуми Трампа".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія зможе впоратися з американськими тарифами, оскільки вона вже "впоралася" з попередніми санкціями.

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Депутат Держдуми і лідер партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов наголосив, що потенційне посилення економічного тиску не вплинуть на хід і цілі війни Росії в Україні.

Ключові висновки ISW за 15 липня:

  • Кремлівські чиновники відкинули вимогу президента США Дональда Трампа, адресовану Росії, погодитися на угоду про припинення вогню в Україні протягом 50 днів, одночасно стверджуючи, що Росія здатна витримати економічний тиск і залишається відданою досягненню своїх воєнних цілей.
  • Теорія перемоги президента Росії Володимира Путіна й надалі визначає його небажання йти на компроміс щодо довоєнної вимоги про капітуляцію України.
  • Тим часом президент України Володимир Зеленський оголосив про нові призначення в уряді.
  • Українські війська просунулися на півночі Сумської області, тоді як російські війська відзначилися успіхами поблизу Куп’янська, Борової та Торецька.

ISWросійсько-українська війна
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