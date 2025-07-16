ISW: В Кремле заявляют, что требования Трампа неприемлемы, война в Украине будет продолжаться

Кремлевские чиновники отвергли требование президента США Дональда Трампа достичь соглашения о мире в Украине в течение 50 дней. Москва подчеркнула, что продолжит "достигать своих целей в войне", несмотря на международное давление и экономические санкции.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: 15 июля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в комментарии российскому государственному информагентству "ТАСС" заявил, что Россия считает "неприемлемыми" любые попытки выдвигать ей требования, "особенно ультиматумы".

Реклама:

Спикер Кремля Дмитрий Песков повторил слова Рябкова, добавив, что Россия готова к третьему раунду украинско-российских двусторонних переговоров, однако обвинил Киев в отсутствии прогресса для дальнейшего диалога.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети X заявил, что "Россию не волнуют театральные ультиматумы Трампа".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия сможет справиться с американскими тарифами, поскольку она уже "справилась" с предыдущими санкциями.

РЕКЛАМА:

Депутат Госдумы и лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов подчеркнул, что потенциальное усиление экономического давления не повлияет на ход и цели войны России в Украине.

Ключевые выводы ISW за 15 июля: