ISW: В Кремле заявляют, что требования Трампа неприемлемы, война в Украине будет продолжаться
Кремлевские чиновники отвергли требование президента США Дональда Трампа достичь соглашения о мире в Украине в течение 50 дней. Москва подчеркнула, что продолжит "достигать своих целей в войне", несмотря на международное давление и экономические санкции.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: 15 июля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в комментарии российскому государственному информагентству "ТАСС" заявил, что Россия считает "неприемлемыми" любые попытки выдвигать ей требования, "особенно ультиматумы".
Спикер Кремля Дмитрий Песков повторил слова Рябкова, добавив, что Россия готова к третьему раунду украинско-российских двусторонних переговоров, однако обвинил Киев в отсутствии прогресса для дальнейшего диалога.
В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети X заявил, что "Россию не волнуют театральные ультиматумы Трампа".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия сможет справиться с американскими тарифами, поскольку она уже "справилась" с предыдущими санкциями.
Депутат Госдумы и лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов подчеркнул, что потенциальное усиление экономического давления не повлияет на ход и цели войны России в Украине.
Ключевые выводы ISW за 15 июля:
- Кремлевские чиновники отвергли требование президента США Дональда Трампа, адресованное России, согласиться на соглашение о прекращении огня в Украине в течение 50 дней, одновременно утверждая, что Россия способна выдержать экономическое давление и остается преданной достижению своих военных целей.
- Теория победы президента России Владимира Путина по-прежнему определяет его нежелание идти на компромисс в отношении довоенного требования о капитуляции Украины.
- Между тем президент Украины Владимир Зеленский объявил о новых назначениях в правительстве.
- Украинские войска продвинулись на севере Сумской области, в то время как российские войска отметились успехами вблизи Купянска, Боровой и Торецка.