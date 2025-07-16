ЗСУ знешкодили ще 1 170 окупантів
Середа, 16 липня 2025, 07:54
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу відмінусували 1 170 ворожих солдатів та 49 артилерійських систем окупантів.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.07.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 1 037 460 (+1 170) осіб,
- танків – 11 025 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 22 995 (+2) од,
- артилерійських систем – 30 395 (+49) од,
- РСЗВ – 1 440 (+0) од,
- засобів ППО – 1 196 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46 164 (+284) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55 229 (+82) од.
Дані уточнюються.