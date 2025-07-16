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ЗСУ знешкодили ще  1 170 окупантів

Ірина БалачукСереда, 16 липня 2025, 07:54
ЗСУ знешкодили ще  1 170 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу відмінусували 1 170 ворожих солдатів та 49 артилерійських систем окупантів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.07.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 037 460 (+1 170) осіб,
  • танків – 11 025 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 22 995 (+2) од,
  • артилерійських систем – 30 395 (+49) од,
  • РСЗВ – 1 440 (+0) од,
  • засобів ППО – 1 196 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46 164 (+284) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55 229 (+82) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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