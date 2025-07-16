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ВСУ обезвредили еще 1 170 оккупантов

Ирина БалачукСреда, 16 июля 2025, 07:54
ВСУ обезвредили еще 1 170 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 170 вражеских солдат и 49 артиллерийских систем оккупантов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.07. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 037 460 (+1 170) человек,
  • танков – 11 025 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 995 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 30 395 (+49) ед,
  • РСЗО – 1 440 (+0) ед,
  • средств ПВО – 1 196 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 46 164 (+284) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 55 229 (+82) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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