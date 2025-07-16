ВСУ обезвредили еще 1 170 оккупантов
Среда, 16 июля 2025, 07:54
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 170 вражеских солдат и 49 артиллерийских систем оккупантов.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.07. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1 037 460 (+1 170) человек,
- танков – 11 025 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 22 995 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 30 395 (+49) ед,
- РСЗО – 1 440 (+0) ед,
- средств ПВО – 1 196 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 46 164 (+284) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 55 229 (+82) ед.
Данные уточняются.