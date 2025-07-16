На фронті 171 зіткнення з ворогом, з них 60 на Покровському напрямку – Генштаб

ілюстративне фото зі сторінки Генштабу у Facebook

Протягом минулої доби на фронті зафіксували 171 бойове зіткнення з ворогом, 60 з них на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загалом, протягом минулої доби відбулося 171 бойове зіткнення.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав десяти авіаційних ударів, скинувши 23 керовані авіабомби, а також здійснив 363 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

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На Південно-Слобожанському напрямку сили оборони відбили 7 атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Строївка.

На Куп’янському напрямку відбулося 5 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове, Піщане та в бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Новий Мир, Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське, у бік Шандриголового й Серебрянки.

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На Сіверському напрямку захисники відбили 3 штурми окупаційних військ поблизу Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 7 боєзіткнень в районах Предтечиного, Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак поблизу Диліївки, Торецька, Новоспаського та Русиного Яру.

На Покровському напрямку захисники зупинили 60 штурмів агресора у районах населених пунктів Миколаївка, Шевченко, Молодецьке, Горіхове, Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Звірове, Удачне, Олексіївка, у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Муравка Філія, Дачне.

На Новопавлівському напрямку сили оборони зупинили 27 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Лісне, Мирне, Маліївка, Шевченко, Новосілка, Зелене Поле та у бік населених пунктів Комишуваха, Темирівка, Новохатське.

На Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно зупинили 1 штурм противника поблизу населеного пункту Малинівка.

В районі Новоданилівки на Оріхівському напрямку оборонці також відбили один ворожий штурм.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили 8 атак окупантів у районі Антонівського моста та поблизу островів Козульський і Забич.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 пункти управління, 2 засоби ППО та одну артилерійську систему загарбників.