Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На фронте 171 столкновение с врагом, из них 60 на Покровском направлении – Генштаб

Алена МазуренкоСреда, 16 июля 2025, 08:33
На фронте 171 столкновение с врагом, из них 60 на Покровском направлении – Генштаб
иллюстративное фото со страницы Генштаба в Facebook

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 171 боевое столкновение с врагом, 60 из них на Покровском направлении.

Источник: Генштаб

Детали: В общем, за прошедшие сутки произошло 171 боевое столкновение.

Реклама:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 23 управляемые авиабомбы, а также совершил 363 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении силы обороны отбили 7 атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Строевка.

На Купянском направлении произошло 5 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Загрызово, Песчаное и в сторону Купянска.

РЕКЛАМА:

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Мир, Новоегоровка, Грековка, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, в сторону Шандриголово и Серебрянки.

На Северском направлении защитники отбили 3 штурма оккупационных войск вблизи Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано 7 боестолкновений в районах Предтечино, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак вблизи Дилиевки, Торецка, Новоспасского и Русиного Яра.

На Покровском направлении защитники остановили 60 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Николаевка, Шевченко, Молодецкое, Ореховое, Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Котлиное, Зверево, Удачное, Алексеевка, в сторону населенных пунктов Родинское, Покровск, Муравка Филиал, Дачное.

На Новопавловском направлении силы обороны остановили 27 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Лесное, Мирное, Малиевка, Шевченко, Новоселка, Зеленое Поле и в сторону населенных пунктов Камышеваха, Темировка, Новохатское.

На Гуляйпольском направлении силы обороны успешно остановили 1 штурм противника вблизи населенного пункта Малиновка.

В районе Новоданиловки на Ореховском направлении защитники также отбили один вражеский штурм.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили 8 атак оккупантов в районе Антоновского моста и вблизи островов Козульский и Забич.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 пункта управления, 2 средства ПВО и одну артиллерийскую систему захватчиков.

Генштаброссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
дополнено, фото, видео РФ нанесла массированный удар по Виннице: есть попадания по гражданской инфраструктуре, 8 пострадавших
Рейтинг неодобрения Трампа в США снова приблизился к рекорду за время его второго срока
Россия усиливает использование химического оружия против Украины – Каллас
Кабмин назначил нового языкового омбудсмена
Трамп заявил, что против ударов Украины по Москве
Суд избрал Шабунину меру пресечения
Все новости...
Генштаб
За прошедшие сутки на фронте произошло 138 боевых столкновений – Генштаб
Генштаб: На фронте в воскресенье более 150 боев, на Покровском направлении – почти 70
Ночью на фронте насчитали 49 боев
Последние новости
10:52
Третье правительство Зеленского: кто потеряет должности и кого планируют назначить министрами
10:30
Зеленский рассматривал на должность министра обороны как минимум трех кандидатов
10:28
фото Россияне обстреляли Никополь: 1 погибшая и 5 пострадавших
10:20
Сбила машина в родном селе: старейший марафонец мира погиб в возрасте 114 лет
10:19
фотоПрезидент Литвы наградил украинских военных, эвакуировавших тело литовского добровольца
10:15
В Норвегии местные жители выследили и задержали туристов, вероятно, совершивших несколько поджогов
10:12
Еще 11 авиакомпаний планируют возобновить рейсы в Сирию
10:00
ГУР: Во временно оккупированном Токмаке ликвидировали двух операторов БПЛА РФ "Скат 350М"
09:59
дополнено, фото, видео РФ нанесла массированный удар по Виннице: есть попадания по гражданской инфраструктуре, 8 пострадавших
09:55
Более половины поляков – за ограничение уроков религии в школах
Все новости...
Реклама:
Реклама: