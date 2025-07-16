На фронте 171 столкновение с врагом, из них 60 на Покровском направлении – Генштаб
За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 171 боевое столкновение с врагом, 60 из них на Покровском направлении.
Источник: Генштаб
Детали: В общем, за прошедшие сутки произошло 171 боевое столкновение.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 23 управляемые авиабомбы, а также совершил 363 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении силы обороны отбили 7 атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Строевка.
На Купянском направлении произошло 5 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Загрызово, Песчаное и в сторону Купянска.
На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Мир, Новоегоровка, Грековка, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, в сторону Шандриголово и Серебрянки.
На Северском направлении защитники отбили 3 штурма оккупационных войск вблизи Григорьевки и Выемки.
На Краматорском направлении зафиксировано 7 боестолкновений в районах Предтечино, Белой Горы и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 11 атак вблизи Дилиевки, Торецка, Новоспасского и Русиного Яра.
На Покровском направлении защитники остановили 60 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Николаевка, Шевченко, Молодецкое, Ореховое, Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Котлиное, Зверево, Удачное, Алексеевка, в сторону населенных пунктов Родинское, Покровск, Муравка Филиал, Дачное.
На Новопавловском направлении силы обороны остановили 27 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Лесное, Мирное, Малиевка, Шевченко, Новоселка, Зеленое Поле и в сторону населенных пунктов Камышеваха, Темировка, Новохатское.
На Гуляйпольском направлении силы обороны успешно остановили 1 штурм противника вблизи населенного пункта Малиновка.
В районе Новоданиловки на Ореховском направлении защитники также отбили один вражеский штурм.
На Приднепровском направлении украинские воины отбили 8 атак оккупантов в районе Антоновского моста и вблизи островов Козульский и Забич.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 пункта управления, 2 средства ПВО и одну артиллерийскую систему захватчиков.