На фронте 171 столкновение с врагом, из них 60 на Покровском направлении – Генштаб

иллюстративное фото со страницы Генштаба в Facebook

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 171 боевое столкновение с врагом, 60 из них на Покровском направлении.

Источник: Генштаб

Детали: В общем, за прошедшие сутки произошло 171 боевое столкновение.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 23 управляемые авиабомбы, а также совершил 363 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении силы обороны отбили 7 атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Строевка.

На Купянском направлении произошло 5 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Загрызово, Песчаное и в сторону Купянска.

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На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Мир, Новоегоровка, Грековка, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, в сторону Шандриголово и Серебрянки.

На Северском направлении защитники отбили 3 штурма оккупационных войск вблизи Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано 7 боестолкновений в районах Предтечино, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак вблизи Дилиевки, Торецка, Новоспасского и Русиного Яра.

На Покровском направлении защитники остановили 60 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Николаевка, Шевченко, Молодецкое, Ореховое, Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Котлиное, Зверево, Удачное, Алексеевка, в сторону населенных пунктов Родинское, Покровск, Муравка Филиал, Дачное.

На Новопавловском направлении силы обороны остановили 27 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Лесное, Мирное, Малиевка, Шевченко, Новоселка, Зеленое Поле и в сторону населенных пунктов Камышеваха, Темировка, Новохатское.

На Гуляйпольском направлении силы обороны успешно остановили 1 штурм противника вблизи населенного пункта Малиновка.

В районе Новоданиловки на Ореховском направлении защитники также отбили один вражеский штурм.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили 8 атак оккупантов в районе Антоновского моста и вблизи островов Козульский и Забич.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 пункта управления, 2 средства ПВО и одну артиллерийскую систему захватчиков.