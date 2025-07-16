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ППО знищила 198 ворожих дронів, але є влучання 57 БпЛА і однієї ракети

Альона Мазуренко Середа, 16 липня 2025, 08:58
ППО знищила 198 ворожих дронів, але є влучання 57 БпЛА і однієї ракети
ілюстративне фото зі сторінки Генштабу у Facebook

В ніч на 16 липня Росія атакувала 400-ми ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, ППО знищила 198 дронів ще 145 – подавлені РЕБ, зафіксовано влучання 57 БпЛА і 1 балістичної ракети у 12 локаціях.

Джерело: командування Повітряних сил у соцмережах

Деталі: Противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Криму, а також 400-ми ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – ТОТ Криму (до 255 із них – "Шахеди").

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Основні напрямки удару – Кривий Ріг, Харків, Вінниця.

За попередніми даними станом на 08.30 ППО збила 198 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Крім того, 145 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

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Зафіксовано влучання 1 ракети та 57 БпЛА у 12 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи сил оборони України.

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