Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ПВО уничтожила 198 вражеских дронов, но есть попадания 57 БпЛА и одной ракеты

Алена МазуренкоСреда, 16 июля 2025, 08:58
ПВО уничтожила 198 вражеских дронов, но есть попадания 57 БпЛА и одной ракеты
иллюстративное фото со страницы Генштаба в Facebook

В ночь на 16 июля Россия атаковала 400-ми ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, ПВО уничтожила 198 дронов еще 145 - подавлены РЭБ, зафиксировано попадание 57 БпЛА и 1 баллистической ракеты в 12 локациях.

Источник: командование Воздушных сил в соцсетях

Детали: Противник атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М из Крыма, а также 400-ми ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Шаталово, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма (до 255 из них - "Шахеды").

Реклама:

Основные направления удара - Кривой Рог, Харьков, Винница.

По предварительным данным по состоянию на 08.30 ПВО сбила 198 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

Кроме того, 145 дронов-имитаторов - локационно потеряны/подавлены РЭБ.

РЕКЛАМА:

Зафиксировано попадание 1 ракеты и 57 БпЛА в 12 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны Украины.

ПВОвоздушная тревогаВоздушные силы ВСУбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
дополнено, фото, видео РФ нанесла массированный удар по Виннице: есть попадания по гражданской инфраструктуре, 8 пострадавших
Рейтинг неодобрения Трампа в США снова приблизился к рекорду за время его второго срока
Россия усиливает использование химического оружия против Украины – Каллас
Кабмин назначил нового языкового омбудсмена
Трамп заявил, что против ударов Украины по Москве
Суд избрал Шабунину меру пресечения
Все новости...
ПВО
Силы обороны уничтожили 178 вражеских дронов, 23 БпЛА попали в 7 локациях
Аэростатные заградительные экраны как средство борьбы против российского шахедного террора
Писториус: Решение по Patriot для Украины будет принято в течение "дней или недель"
Последние новости
10:52
Третье правительство Зеленского: кто потеряет должности и кого планируют назначить министрами
10:30
Зеленский рассматривал на должность министра обороны как минимум трех кандидатов
10:28
фото Россияне обстреляли Никополь: 1 погибшая и 5 пострадавших
10:20
Сбила машина в родном селе: старейший марафонец мира погиб в возрасте 114 лет
10:19
фотоПрезидент Литвы наградил украинских военных, эвакуировавших тело литовского добровольца
10:15
В Норвегии местные жители выследили и задержали туристов, вероятно, совершивших несколько поджогов
10:12
Еще 11 авиакомпаний планируют возобновить рейсы в Сирию
10:00
ГУР: Во временно оккупированном Токмаке ликвидировали двух операторов БПЛА РФ "Скат 350М"
09:59
дополнено, фото, видео РФ нанесла массированный удар по Виннице: есть попадания по гражданской инфраструктуре, 8 пострадавших
09:55
Более половины поляков – за ограничение уроков религии в школах
Все новости...
Реклама:
Реклама: