ПВО уничтожила 198 вражеских дронов, но есть попадания 57 БпЛА и одной ракеты

иллюстративное фото со страницы Генштаба в Facebook

В ночь на 16 июля Россия атаковала 400-ми ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, ПВО уничтожила 198 дронов еще 145 - подавлены РЭБ, зафиксировано попадание 57 БпЛА и 1 баллистической ракеты в 12 локациях.

Источник: командование Воздушных сил в соцсетях

Детали: Противник атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М из Крыма, а также 400-ми ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Шаталово, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма (до 255 из них - "Шахеды").

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Основные направления удара - Кривой Рог, Харьков, Винница.

По предварительным данным по состоянию на 08.30 ПВО сбила 198 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

Кроме того, 145 дронов-имитаторов - локационно потеряны/подавлены РЭБ.

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Зафиксировано попадание 1 ракеты и 57 БпЛА в 12 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны Украины.