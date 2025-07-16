Російський дрон влучив у підприємство в Сумах

Російські окупанти атакували безпілотниками Суми та Сумську громаду – вранці 16 липня поцілили по одному з підприємств в обласному центрі.

Джерело: в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар в Telegram, Поліція Сумської області в Facebook

Пряма мова Кобзаря: "Вночі та зранку ворог завдав ударів по Сумській громаді. Внаслідок падіння ворожого БпЛА на територію приватного домогосподарства, на щастя, обійшлося без постраждалих.



Також ударом БпЛА було пошкоджено одне з підприємств".

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Деталі: В поліції уточнили, що російський дрон поцілив у підприємство у Сумах.

фото поліції

"Зранку ворожі війська поцілили БпЛА ударного типу по території одного з підприємств обласного центру. Попередньо, внаслідок обстрілу пошкоджені адміністративна будівля, транспортні засоби, а також 2 приватні будинки", – зазначили в поліції.

За даними правоохоронців, минулося без постраждалих.