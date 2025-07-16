Российские оккупанты атаковали беспилотниками Сумы и Сумскую общину – утром 16 июля попали по одному из предприятий в областном центре.

Источник: и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь в Telegram, Полиция Сумской области в Facebook

Прямая речь Кобзаря: "Ночью и утром враг нанес удары по Сумской общине. В результате падения вражеского БпЛА на территорию частного домохозяйства, к счастью, обошлось без пострадавших.

Реклама:

Также ударом БпЛА было повреждено одно из предприятий".

Детали: В полиции уточнили, что российский дрон попал в предприятие в Сумах.

фото полиции

"Утром вражеские войска попали БпЛА ударного типа по территории одного из предприятий областного центра. Предварительно, в результате обстрела повреждены административное здание, транспортные средства, а также 2 частных дома", – отметили в полиции.

РЕКЛАМА:

По данным правоохранителей, обошлось без пострадавших.