Франція не братиме участі у закупівлі американської зброї для України – ЗМІ

Франція не братиме участі в оголошеній президентом США Дональдом Трампом схемі, за якою європейські країни купуватимуть американську зброю для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: За словами двох французьких посадовців, обізнаних з цим питанням, Париж не приєднається до ініціативи щодо купівлі американської зброї тому, що президент Франції Емманюель Макрон вже давно наполягає, щоб європейці розбудовували власну оборонно-промислову базу за рахунок закупівель на місцях.

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Крім того, французький уряд намагається збільшити власні витрати на оборону, намагаючись скоротити інші бюджетні видатки і стримати приголомшливий дефіцит бюджету.

Водночас з огляду на обмеженість європейських виробничих потужностей, уряд канцлера Німеччини Фрідріха Мерца вважає, що купівля американської зброї є одним з єдиних способів швидко забезпечити Україну необхідним озброєнням.

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