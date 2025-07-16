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Франція не братиме участі у закупівлі американської зброї для України – ЗМІ

Іванна Костіна, Ірина БалачукСереда, 16 липня 2025, 09:33
Франція не братиме участі у закупівлі американської зброї для України – ЗМІ
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото Getty images

Франція не братиме участі в оголошеній президентом США Дональдом Трампом схемі, за якою європейські країни купуватимуть американську зброю для України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: За словами двох французьких посадовців, обізнаних з цим питанням, Париж не приєднається до ініціативи щодо купівлі американської зброї тому, що президент Франції Емманюель Макрон вже давно наполягає, щоб європейці розбудовували власну оборонно-промислову базу за рахунок закупівель на місцях.

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Крім того, французький уряд намагається збільшити власні витрати на оборону, намагаючись скоротити інші бюджетні видатки і стримати приголомшливий дефіцит бюджету.

Водночас з огляду на обмеженість європейських виробничих потужностей, уряд канцлера Німеччини Фрідріха Мерца вважає, що купівля американської зброї є одним з єдиних способів швидко забезпечити Україну необхідним озброєнням.

Передісторія:

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  • 14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.
  • Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна не буде брати участі в проєкті США з закупівлі американської зброї для України через НАТО.

ФранціяСШАзброядопомога Україні
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