Франция не будет участвовать в закупке американского оружия для Украины – СМИ
Франция не будет участвовать в объявленной президентом США Дональдом Трампом схеме, по которой европейские страны будут покупать американское оружие для Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico
Детали: По словам двух французских чиновников, знакомых с этим вопросом, Париж не присоединится к инициативе по покупке американского оружия потому, что президент Франции Эмманюэль Макрон уже давно настаивает, чтобы европейцы развивали собственную оборонно-промышленную базу за счет закупок на местах.
Кроме того, французское правительство пытается увеличить собственные расходы на оборону, пытаясь сократить другие бюджетные расходы и сдержать ошеломляющий дефицит бюджета.
В то же время, учитывая ограниченность европейских производственных мощностей, правительство канцлера Германии Фридриха Мерца считает, что покупка американского оружия является одним из единственных способов быстро обеспечить Украину необходимым вооружением.
Предыстория:
- 14 июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.
- Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна не будет участвовать в проекте США по закупке американского оружия для Украины через НАТО.