Франция не будет участвовать в закупке американского оружия для Украины – СМИ

Франция не будет участвовать в объявленной президентом США Дональдом Трампом схеме, по которой европейские страны будут покупать американское оружие для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: По словам двух французских чиновников, знакомых с этим вопросом, Париж не присоединится к инициативе по покупке американского оружия потому, что президент Франции Эмманюэль Макрон уже давно настаивает, чтобы европейцы развивали собственную оборонно-промышленную базу за счет закупок на местах.

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Кроме того, французское правительство пытается увеличить собственные расходы на оборону, пытаясь сократить другие бюджетные расходы и сдержать ошеломляющий дефицит бюджета.

В то же время, учитывая ограниченность европейских производственных мощностей, правительство канцлера Германии Фридриха Мерца считает, что покупка американского оружия является одним из единственных способов быстро обеспечить Украину необходимым вооружением.

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