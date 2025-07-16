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ГУР: У тимчасово окупованому Токмаку ліквідували двох операторів БПЛА РФ "Скат 350М"

Анастасія ПроцСереда, 16 липня 2025, 10:00
ГУР: У тимчасово окупованому Токмаку ліквідували двох операторів БПЛА РФ Скат 350М
фото: ГУР

Вранці 16 липня у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області знищили двох російських операторів БПЛА "Скат 350М"

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "На околиці тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області пролунав вибух – у повітря злетів зелений УАЗ 452. Всередині "буханки" перебувало двоє російських окупантів – членів екіпажу аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні БПЛА "Скат 350М"."

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Деталі: У ГУР повідомили, що безпілотник "Скат 350М" використовувався російськими військовими для виявлення позицій Сил безпеки та оборони України в Запорізькій області та коригування артилерійського вогню.
Унаслідок вибуху було знищено двох операторів аеророзвідки разом із дроном, який вони перевозили в автомобілі УАЗ.

У розвідці підкреслили, що за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відповідь.

ГУРЗапорізька областьокупаціябезпілотники
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