ГУР: Во временно оккупированном Токмаке ликвидировали двух операторов БПЛА РФ "Скат 350М"

Утром 16 июля во временно оккупированном Токмаке Запорожской области уничтожили двух российских операторов БПЛА "Скат 350М"

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Дословно: "На окраине временно оккупированного города Токмак Запорожской области прогремел взрыв - в воздух взлетел зеленый УАЗ 452. Внутри "буханки" находилось двое российских оккупантов - членов экипажа аэроразведки, которые специализировались на использовании БПЛА "Скат 350М"."

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Детали: В ГУР сообщили, что беспилотник "Скат 350М" использовался российскими военными для выявления позиций Сил безопасности и обороны Украины в Запорожской области и корректировки артиллерийского огня.

В результате взрыва были уничтожены два оператора аэроразведки вместе с дроном, который они перевозили в автомобиле УАЗ.

В разведке подчеркнули, что за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливый ответ.