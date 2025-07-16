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Росіяни обстріли Нікополь: 1 загибла і 5 постраждалих

Ірина БалачукСереда, 16 липня 2025, 10:28
Росіяни обстріли Нікополь: 1 загибла і 5 постраждалих
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Одна людина загинула та ще п’ять постраждали внаслідок російського обстрілу міста Нікополь на Дніпропетровщині вранці 16 липня.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "У Нікополі російська армія вбила жінку. До трагедії призвів артилерійський обстріл міста, який ворог скоїв вранці. Ще 5 людей внаслідок атаки постраждали". 

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Фото з Telegram Сергія Лисака 

Деталі: Лисак уточнив, що двох поранених госпіталізували: 78-річна жінка – "важка", а 69-річна – у стані середньої тяжкості. Решта постраждалих лікуватимуться вдома. 

 
Фото з Telegram Сергія Лисака 

Внаслідок обстрілу пошкоджено банк, перукарню, магазини, спортклуб, аптеку, багатоповерхівки.

Нікопольобстрілжертви
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