Росіяни обстріли Нікополь: 1 загибла і 5 постраждалих
Середа, 16 липня 2025, 10:28
Одна людина загинула та ще п’ять постраждали внаслідок російського обстрілу міста Нікополь на Дніпропетровщині вранці 16 липня.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника області: "У Нікополі російська армія вбила жінку. До трагедії призвів артилерійський обстріл міста, який ворог скоїв вранці. Ще 5 людей внаслідок атаки постраждали".
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Деталі: Лисак уточнив, що двох поранених госпіталізували: 78-річна жінка – "важка", а 69-річна – у стані середньої тяжкості. Решта постраждалих лікуватимуться вдома.
Внаслідок обстрілу пошкоджено банк, перукарню, магазини, спортклуб, аптеку, багатоповерхівки.