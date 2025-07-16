Россияне обстреляли Никополь: 1 погибшая и 5 пострадавших
Среда, 16 июля 2025, 10:28
Один человек погиб и еще пять пострадали в результате российского обстрела города Никополь на Днепропетровщине утром 16 июля.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "В Никополе российская армия убила женщину. К трагедии привел артиллерийский обстрел города, который враг совершил утром. Еще 5 человек в результате атаки пострадали".
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Детали: Лысак уточнил, что двух раненых госпитализировали: 78-летняя женщина – "тяжелая", а 69-летняя – в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие будут лечиться дома.
В результате обстрела повреждены банк, парикмахерская, магазины, спортклуб, аптека, многоэтажки.