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Росіяни вдарили дроном по "швидкій" на Харківщині: постраждали медики

Ірина БалачукСереда, 16 липня 2025, 12:36
Росіяни вдарили дроном по швидкій на Харківщині: постраждали медики
ФОТО ПОЛІЦІЇ

Двоє медиків постраждали внаслідок російського удару безпілотником по автомобілю "швидкої допомоги" вранці у Куп’янському районі на Харківщині.

Джерело: Поліція Харківської області в Facebook

Дослівно правоохоронці: "16 липня близько 09:00 до Куп'янського РВП надійшло повідомлення про те, що на одній з переправ ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль екстреної медичної допомоги. Внаслідок обстрілу постраждали двоє медиків 53 та 59 років".

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Деталі: Зазначається, що постраждалі від госпіталізації відмовились. 

 
фото поліції

На місці працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти.

Харківська областьбезпілотникимедицина
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