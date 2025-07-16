Россияне ударили дроном по "скорой" на Харьковщине: пострадали медики

Двое медиков пострадали в результате российского удара беспилотником по автомобилю "скорой помощи" утром в Купянском районе Харьковской области.

Источник: Полиция Харьковской области в Facebook

Дословно правоохранители: "16 июля около 09:00 в Купянский РОП поступило сообщение о том, что на одной из переправ вражеский FPV-дрон попал в автомобиль экстренной медицинской помощи. В результате обстрела пострадали двое медиков 53 и 59 лет".

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Детали: Отмечается, что пострадавшие от госпитализации отказались.

ФОТО ПОЛИЦИИ

На месте работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты.