ЗМІ розповіли, як Мерц вмовляв Трампа дати додаткові Patriot Україні
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зіграв вагому роль у рішенні Трампа про надання додаткових ЗРК Patriot Україні, ще одним чинником цього стало зростання роздратування президента США через те, що його спроби вмовити Путіна на паузу у війні провалились.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію The Wall Street Journal про дипломатичні зусилля європейських лідерів у спробі змінити думку Трампа щодо підтримки України
Деталі: За словами неназваних близьких помічників Мерца, канцлеру Німеччини вже вдалося краще налагодити контакт із Трампом, аніж його попереднику Олафу Шольцу. Фактором цього стала і готовність Мерца платити за американську зброю для України.
Ці співрозмовники бачать особисту заслугу Мерца та "найбільший успіх" Берліна у тому, що Трамп нещодавно змінив свою позицію щодо РФ і України та погодився хоч на якусь допомогу Києву.
За даними видання, Мерц ініціював дзвінок Трампу одразу після появи публікацій у ЗМІ про те, що Пентагон заморозив постачання Україні навіть тої допомоги, яку погодили ще за адміністрації Байдена. Розмова відбулася 3 липня.
Джерела розповіли, що Мерц тоді сказав Трампу, що телефонує привітати його з Днем незалежності США та "запропонувати угоду" про те, щоб Німеччина купила у США дві системи Patriot для України. Трамп тоді не сказав, чи погодиться, але поскаржився на те, що Путін "водить його за носа".
А вже 11 липня, після нового масштабного обстрілу України, Трамп сам зателефонував канцлеру Німеччини з мобільного телефона та висловив розчарування діями очільника Кремля.
Співрозмовники видання розповіли, що Мерц був навіть здивований тим, що чує від Трампа, та зрозумів, що йому вривається терпець щодо Путіна.
У тій розмові американський президент погодився на пропозицію Мерца щодо Patriot, та заявив, що готовий запропонувати не дві, а навіть 5 систем.
За даними видання, Мерц одразу погодився, але зауважив, що повинен буде проговорити нюанси щодо коштів на таку закупівлю з іншими європейськими лідерами.
Тепер Німеччина ймовірно віддасть Україні дві наявних у неї систем Patriot і замовить заміну у США приблизно за 2 млрд доларів. Ще одну систему оплатить Норвегія, а генсек НАТО Марк Рютте згадував, що потенційно долучитися до закупівлі можуть також Данія, Фінляндія і Канада.
Передісторія:
- 14 липня Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.
- Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.
- За даними ЗМІ, президент США розглядає надання Україні навіть ракет Tomahawk, щоб вдарити по глибоких тилах РФ.