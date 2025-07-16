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СМИ рассказали, как Мерц уговаривал Трампа дать дополнительные Patriot Украине

Мария Емец, Ирина БалачукСреда, 16 июля 2025, 13:13
СМИ рассказали, как Мерц уговаривал Трампа дать дополнительные Patriot Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото со страницы политика в Facebook

Канцлер Германии Фридрих Мерц сыграл весомую роль в решении Трампа о предоставлении дополнительных ЗРК Patriot Украине, еще одним фактором этого стал рост раздражения президента США из-за того, что его попытки уговорить Путина на паузу в войне провалились. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal о дипломатических усилиях европейских лидеров в попытке изменить мнение Трампа относительно поддержки Украины

Детали: По словам неназванных близких помощников Мерца, канцлеру Германии уже удалось лучше наладить контакт с Трампом, чем его предшественнику Олафу Шольцу. Фактором этого стала и готовность Мерца платить за американское оружие для Украины.

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Эти собеседники видят личную заслугу Мерца и "самый большой успех" Берлина в том, что Трамп недавно изменил свою позицию в отношении РФ и Украины и согласился хоть на какую-то помощь Киеву.

По данным издания, Мерц инициировал звонок Трампу сразу после появления публикаций в СМИ о том, что Пентагон заморозил поставки Украине даже той помощи, которую согласовали еще при администрации Байдена. Разговор состоялся 3 июля.

Источники рассказали, что Мерц тогда сказал Трампу, что звонит поздравить его с Днем независимости США и "предложить сделку" о том, чтобы Германия купила у США две системы Patriot для Украины. Трамп тогда не сказал, согласится ли, но пожаловался на то, что Путин "водит его за нос".

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А уже 11 июля, после нового масштабного обстрела Украины, Трамп сам позвонил канцлеру Германии с мобильного телефона и выразил разочарование действиями главы Кремля.

Собеседники издания рассказали, что Мерц был даже удивлен тем, что слышит от Трампа, и понял, что у него лопается терпение в отношении Путина.

В том разговоре американский президент согласился на предложение Мерца относительно Patriot, и заявил, что готов предложить не две, а даже 5 систем.

По данным издания, Мерц сразу согласился, но заметил, что должен будет проговорить нюансы относительно средств на такую закупку с другими европейскими лидерами. 

Теперь Германия вероятно отдаст Украине две имеющихся у нее систем Patriot и закажет замену у США примерно за 2 млрд долларов. Еще одну систему оплатит Норвегия, а генсек НАТО Марк Рютте упоминал, что потенциально присоединиться к закупке могут также Дания, Финляндия и Канада.

Предыстория:

МерцТрамппомощь Украине
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