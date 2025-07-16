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Зеленський: Путін боїться Америки – приїхав Келлог, і два дні немає сильних обстрілів

Олександр ШумілінСереда, 16 липня 2025, 14:01
Зеленський: Путін боїться Америки – приїхав Келлог, і два дні немає сильних обстрілів
Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський вважає, що лідер Росії Володимир Путін боїться американців, оскільки після приїзду в Україну генерала Келлога сильні бомбардування припинилися.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Newsmax

Пряма мова: "Приїхав Генерал Келлог, і дві ночі поспіль не було масованих бомбардувань. Це дуже цікавий приклад. Не було сильних атак цієї і попередньої ночі. Навіть люди почали жартувати про це, що ми повинні дати Келлогу український паспорт і залишити його тут. І дати можливість американцям приїжджати сюди частіше…

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Що це означає? Що Путін бомбардує цивільних, але коли американці тут він це не робить".

Деталі: Зеленський також додав, що це означає, що Путін боїться США.

ЗеленськийПутінСША
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