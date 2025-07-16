Зеленский: Путин боится Америки – приехал Келлог, и два дня нет сильных обстрелов
Среда, 16 июля 2025, 14:01
Президент Владимир Зеленский считает, что лидер России Владимир Путин боится американцев, поскольку после приезда в Украину генерала Келлога сильные бомбардировки прекратились.
Источник: Зеленский в интервью Newsmax
Прямая речь: "Приехал генерал Келлог, и две ночи подряд не было массированных бомбардировок. Это очень интересный пример. Не было сильных атак этой и предыдущей ночью. Даже люди начали шутить об этом, что мы должны дать Келлогу украинский паспорт и оставить его здесь. И дать возможность американцам приезжать сюда чаще...
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Что это значит? Что Путин бомбит гражданских, но, когда американцы здесь, он этого не делает".
Детали: Зеленский также добавил, что это означает, что Путин боится США.
Предыстория:
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- Зеленский встретился со спецпосланником Дональда Трампа по вопросам Украины в понедельник, 14 июля, когда тот прибыл с визитом в Киев. Келлог планирует быть в Украине в течение недели.
- С 14 июля россияне не прибегали к массированным обстрелам Киева, однако, например, в ночь на 16 июля Россия осуществила массированную атаку на Винницу. В результате вражеского удара зафиксированы попадания по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры, пострадали 8 человек.
- Также в ночь на 16 июля Россия осуществила комбинированную атаку на Кривой Рог, одновременно применив баллистическую ракету и 28 дронов-камикадзе типа "Шахед".