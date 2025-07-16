Зеленский: Путин боится Америки – приехал Келлог, и два дня нет сильных обстрелов

Президент Владимир Зеленский считает, что лидер России Владимир Путин боится американцев, поскольку после приезда в Украину генерала Келлога сильные бомбардировки прекратились.

Источник: Зеленский в интервью Newsmax

Прямая речь: "Приехал генерал Келлог, и две ночи подряд не было массированных бомбардировок. Это очень интересный пример. Не было сильных атак этой и предыдущей ночью. Даже люди начали шутить об этом, что мы должны дать Келлогу украинский паспорт и оставить его здесь. И дать возможность американцам приезжать сюда чаще...

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Что это значит? Что Путин бомбит гражданских, но, когда американцы здесь, он этого не делает".

Детали: Зеленский также добавил, что это означает, что Путин боится США.

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