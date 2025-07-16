Італія не планує брати участь у закупівлях зброї для України через США – ЗМІ

Італійський уряд наразі не готовий долучатися до ініціативи закупівлі американської зброї для України за кошти ЄС. Причина – відсутність коштів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на італійське La Stampa

Деталі: За даними журналістів, в італійському уряді не готові приєднатись до ініціативи купівлі американської зброї для України за європейські кошти – через те, що Італія зараз не має для цього вільних коштів.

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Співрозмовники в італійському Міноборони сказали, що про придбання американської зброї "не було розмов". Водночас там закликали не сприймати цю відмову як дистанціювання від підтримки України.

За словами тих самих джерел, єдині оборонні закупівлі у США, які запланувала Італія – це винищувачі F-35.

Також зазначають, що поки італійська сторона отримала від НАТО тільки одну офіційну пропозицію щодо американської зброї для України і це стосується логістики.

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