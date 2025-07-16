Италия не планирует участвовать в закупках оружия для Украины через США – СМИ

Итальянское правительство пока не готово участвовать в инициативе закупки американского оружия для Украины за средства ЕС. Причина – отсутствие средств.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на итальянское La Stampa

Детали: По данным журналистов, в итальянском правительстве не готовы присоединиться к инициативе покупки американского оружия для Украины за европейские средства – из-за того, что у Италии сейчас нет для этого свободных денег.

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Собеседники в итальянском Минобороны сказали, что о приобретении американского оружия "не было разговоров". В то же время там призвали не воспринимать этот отказ как дистанцирование от поддержки Украины.

По словам тех же источников, единственные оборонные закупки у США, которые запланировала Италия – это истребители F-35.

Также отмечают, что пока итальянская сторона получила от НАТО только одно официальное предложение по американскому оружию для Украины, и это касается логистики.

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Напомним: