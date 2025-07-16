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Италия не планирует участвовать в закупках оружия для Украины через США – СМИ

Мария Емец, Анастасия ПроцСреда, 16 июля 2025, 14:26
Италия не планирует участвовать в закупках оружия для Украины через США – СМИ
Джорджа Мелони. Иллюстративное фото: Getty Images

Итальянское правительство пока не готово участвовать в инициативе закупки американского оружия для Украины за средства ЕС. Причина – отсутствие средств.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на итальянское La Stampa

Детали: По данным журналистов, в итальянском правительстве не готовы присоединиться к инициативе покупки американского оружия для Украины за европейские средства – из-за того, что у Италии сейчас нет для этого свободных денег.

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Собеседники в итальянском Минобороны сказали, что о приобретении американского оружия "не было разговоров". В то же время там призвали не воспринимать этот отказ как дистанцирование от поддержки Украины.

По словам тех же источников, единственные оборонные закупки у США, которые запланировала Италия – это истребители F-35.

Также отмечают, что пока итальянская сторона получила от НАТО только одно официальное предложение по американскому оружию для Украины, и это касается логистики.

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Напомним:

  • 14 июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.
  • Тогда генеральный секретарь НАТО Марк Рютте утверждал, что в проекте хотят принять участие Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада.
  • По данным СМИ, Франция не будет участвовать. По словам источников в Париже, это связано прежде всего с видением президента Макрона, что Европа должна развивать собственный ОПК и становиться более самодостаточной.
  • Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас, комментируя предложение Дональда Трампа по продаже оружия через НАТО, призвала США "разделить бремя" военной помощи Украине.

Италияпомощь УкраинеоружиеСША
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