Угорщина вимагає від ЄС санкцій проти трьох українців через нібито смерть угорця від дій ТЦК
Угорщина запропонувала Європейському Союзу накласти санкції на трьох українських посадовців у звʼязку з нібито насильницькою смертю громадянина цієї країни через дії ТЦК на Закарпатті.
Джерело: угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, якого цитує Telex, "Європейська правда"
Деталі: Сійярто вкотре розкритикував мобілізацію в Україні, заявивши, що на українських вулицях "відбувається справжнє полювання на людей".
"Шокує те, як українські військкоми поводяться з людьми, і не менш шокує те, як європейські політичні лідери відвертають голови від цієї неприйнятної ситуації", – вважає він.
За його словами, Будапешт пропонує ЄС накласти санкції на трьох людей, які обіймають посади в українському Міністерстві оборони та Збройних силах та які, на думку угорського керівництва, відповідають за мобілізацію в Україні.
Імен цих людей Сійярто не уточнив.
Напередодні із закликом до санкцій проти України до Європейського Союзу звернувся премʼєр Угорщини Віктор Орбан.
Передісторія:
- Минулого тижня Угорщина викликала посла України, висловивши протест через нібито загибель свого громадянина на Закарпатті через дії працівників ТЦК.
- Українська сторона зазначила, що загиблий був громадянином України, а за висновком судмедекспертизи причиною його смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.
- В МЗС України своєю чергою заявили, що спроби Угорщини маніпулятивно використовувати в політичних цілях окремі випадки щодо мобілізації в Україні шкодять українсько-угорським відносинам.