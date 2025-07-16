Угорщина вимагає від ЄС санкцій проти трьох українців через нібито смерть угорця від дій ТЦК

Угорщина запропонувала Європейському Союзу накласти санкції на трьох українських посадовців у звʼязку з нібито насильницькою смертю громадянина цієї країни через дії ТЦК на Закарпатті.

Джерело: угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто, якого цитує Telex, "Європейська правда"

Деталі: Сійярто вкотре розкритикував мобілізацію в Україні, заявивши, що на українських вулицях "відбувається справжнє полювання на людей".

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"Шокує те, як українські військкоми поводяться з людьми, і не менш шокує те, як європейські політичні лідери відвертають голови від цієї неприйнятної ситуації", – вважає він.

За його словами, Будапешт пропонує ЄС накласти санкції на трьох людей, які обіймають посади в українському Міністерстві оборони та Збройних силах та які, на думку угорського керівництва, відповідають за мобілізацію в Україні.

Імен цих людей Сійярто не уточнив.

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Напередодні із закликом до санкцій проти України до Європейського Союзу звернувся премʼєр Угорщини Віктор Орбан.

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