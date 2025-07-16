Венгрия требует от ЕС санкций против трех украинцев из-за якобы смерти венгра от действий ТЦК
Венгрия предложила Европейскому Союзу наложить санкции на трех украинских чиновников в связи с якобы насильственной смертью гражданина этой страны из-за действий ТЦК на Закарпатье.
Источник: венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, которого цитирует Telex, "Европейская правда"
Детали: Сийярто в очередной раз раскритиковал мобилизацию в Украине, заявив, что на украинских улицах "происходит настоящая охота на людей".
"Шокирует то, как украинские военкомы обращаются с людьми, и не менее шокирует то, как европейские политические лидеры отворачивают головы от этой неприемлемой ситуации", - считает он.
По его словам, Будапешт предлагает ЕС наложить санкции на трех человек, которые занимают должности в украинском Министерстве обороны и Вооруженных силах и которые, по мнению венгерского руководства, отвечают за мобилизацию в Украине.
Имен этих людей Сийярто не уточнил.
Накануне с призывом к санкциям против Украины к Европейскому союзу обратился премьер Венгрии Виктор Орбан.
Предыстория:
- На прошлой неделе Венгрия вызвала посла Украины, выразив протест из-за якобы гибели своего гражданина на Закарпатье из-за действий сотрудников ТЦК.
- Украинская сторона отметила, что погибший был гражданином Украины, а по заключению судмедэкспертизы причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
- В МИД Украины в свою очередь заявили, что попытки Венгрии манипулятивно использовать в политических целях отдельные случаи по мобилизации в Украине вредят украинско-венгерским отношениям.