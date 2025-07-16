Венгрия требует от ЕС санкций против трех украинцев из-за якобы смерти венгра от действий ТЦК

Венгрия предложила Европейскому Союзу наложить санкции на трех украинских чиновников в связи с якобы насильственной смертью гражданина этой страны из-за действий ТЦК на Закарпатье.

Источник: венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, которого цитирует Telex, "Европейская правда"

Детали: Сийярто в очередной раз раскритиковал мобилизацию в Украине, заявив, что на украинских улицах "происходит настоящая охота на людей".

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"Шокирует то, как украинские военкомы обращаются с людьми, и не менее шокирует то, как европейские политические лидеры отворачивают головы от этой неприемлемой ситуации", - считает он.

По его словам, Будапешт предлагает ЕС наложить санкции на трех человек, которые занимают должности в украинском Министерстве обороны и Вооруженных силах и которые, по мнению венгерского руководства, отвечают за мобилизацию в Украине.

Имен этих людей Сийярто не уточнил.

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Накануне с призывом к санкциям против Украины к Европейскому союзу обратился премьер Венгрии Виктор Орбан.

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