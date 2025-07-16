Глави МЗС країн Люблінського трикутника підтримали ідею зустрічі трьох президентів у Києві

16 липня міністри закордонних справ країн-учасниць Люблінського трикутника зустрілися в польському Любліні та висловили готовність сприяти проведенню наступної зустрічі президентів країн у столиці України.

Джерело: спільна заява України, Польщі та Литви, яка є у розпорядженні "Європейської правди"

Деталі: У середу глави МЗС України, Литви та Польщі – Андрій Сибіга, Кястутіс Будріс та Радослав Сікорський – зустрілися у Любліні з нагоди п’ятої річниці створення формату Люблінського трикутника та для обговорення подальшої співпраці.

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Під час зустрічі сторони висловили готовність сприяти проведенню наступної зустрічі президентів України, Литви та Польщі в Києві, а також домовилися провести чергову зустріч міністрів закордонних справ до кінця 2025 року в Литві. Як зазначає "Європравда", якщо зустріч трьох президентів відбудеться у Києві, то участь у ній від Польщі імовірно братиме вже новий президент Кароль Навроцький, який вступить на посаду на початку серпня.

Міністри наголосили на важливості зміцнення культурного й гуманітарного співробітництва у сферах спільної історичної спадщини та історичної пам'яті.

Також вони підтримали необхідність подальших дій у боротьбі з гібридними загрозами, зокрема у сфері кібербезпеки, енергетичної безпеки та протидії використанню Росією енергетики як інструменту геополітичного тиску й шантажу, а також у розв'язанні проблеми російського "тіньового флоту".

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На зустрічі дипломати країн підтвердили непохитну підтримку України на її шляху до членства в Європейському Союзі, визнали здійснені Україною реформи й заявили, що розглядають розширення ЄС на основі заслуг як геостратегічну інвестицію в мир, безпеку, стабільність і процвітання Європи.

Також вони підтвердили подальшу підтримку України на її шляху до членства в НАТО як невід’ємної частини архітектури безпеки континенту.

Окремо міністри наголосили на важливості збереження політичної, військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а також підтвердили готовність брати участь у відновленні та реконструкції України.

Додатково сторони привітали створення Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України.

Передісторія:

Люблінський трикутник заснували як формат тристоронньої співпраці між Литвою, Польщею та Україною для поглиблення регіонального співробітництва у безпековій, економічній та соціально-гуманітарній сферах.

Другий саміт формату у 2023 році проходив у Львові на найвищому рівні, тоді президенти трьох країн підписали спільну декларацію, де йшлося у тому числі про майбутнє України в ЄС і НАТО. Після того перехожі влаштували овації Анджею Дуді на вулицях Львова.

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