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Главы МИД стран Люблинского треугольника поддержали идею встречи трех президентов в Киеве

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоСреда, 16 июля 2025, 17:56
Главы МИД стран Люблинского треугольника поддержали идею встречи трех президентов в Киеве
фото из соцсетей МИД Польши

16 июля министры иностранных дел стран-участниц Люблинского треугольника встретились в польском Люблине и выразили готовность способствовать проведению следующей встречи президентов стран в столице Украины.

Источник: совместное заявление Украины, Польши и Литвы, которое есть в распоряжении "Европейской правды"

Детали: В среду главы МИД Украины, Литвы и Польши - Андрей Сибига, Кястутис Будрис и Радослав Сикорский - встретились в Люблине по случаю пятой годовщины создания формата Люблинского треугольника и для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

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Во время встречи стороны выразили готовность способствовать проведению следующей встречи президентов Украины, Литвы и Польши в Киеве, а также договорились провести очередную встречу министров иностранных дел до конца 2025 года в Литве. Как отмечает "Европравда", если встреча трех президентов состоится в Киеве, то участие в ней от Польши вероятно будет принимать уже новый президент Кароль Навроцкий, который вступит в должность в начале августа.

Министры отметили важность укрепления культурного и гуманитарного сотрудничества в сферах общего исторического наследия и исторической памяти.

Также они поддержали необходимость дальнейших действий в борьбе с гибридными угрозами, в частности в сфере кибербезопасности, энергетической безопасности и противодействия использованию Россией энергетики как инструмента геополитического давления и шантажа, а также в решении проблемы российского "теневого флота".

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На встрече дипломаты стран подтвердили непоколебимую поддержку Украины на ее пути к членству в Европейском Союзе, признали осуществленные Украиной реформы и заявили, что рассматривают расширение ЕС на основе заслуг как геостратегическую инвестицию в мир, безопасность, стабильность и процветание Европы.

Также они подтвердили дальнейшую поддержку Украины на ее пути к членству в НАТО как неотъемлемой части архитектуры безопасности континента.

Отдельно министры подчеркнули важность сохранения политической, военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, а также подтвердили готовность участвовать в восстановлении и реконструкции Украины.

Дополнительно стороны приветствовали создание Специального трибунала за преступление агрессии против Украины.

Предыстория:

  • Люблинский треугольник основали как формат трехстороннего сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной для углубления регионального сотрудничества в сфере безопасности, экономической и социально-гуманитарной сферах.
  • Второй саммит формата в 2023 году проходил во Львове на высшем уровне, тогда президенты трех стран подписали совместную декларацию, где речь шла в том числе о будущем Украины в ЕС и НАТО. После того прохожие устроили овации Анджею Дуде на улицах Львова.

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МИДпомощь Украине
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