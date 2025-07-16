Рада в рази збільшила чисельність бійців "Альфи" СБУ 

Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким у Центрі спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України (ЦСО "А" СБУ) зможуть служити 10 тисяч бійців.

Джерело: ініціатор документа, секретар Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Костенка: "Ми офіційно встановили чисельність спецпідрозділу "Альфа" на рівні 10 тисяч бійців. Зараз ЦСО "А" знищує приблизно 10% ворожих цілей з усіх Сил оборони – на лінії зіткнення і в тилу ворога.

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Наприклад, бійці "Альфи" здійснили операцію "Павутина", регулярно вражають російські нафтопереробні заводи. При цьому в ЦСО "А" зараз орієнтовно кілька тисяч осіб, а в Силах оборони близько мільйона. Ухваленням цього закону ми хочемо підвищити ефективність "Альфи" вдвічі або навіть втричі".

Деталі: За словами полковника СБУ, до ЦСО "А" хочуть долучитися чимало добровольців, але для багатьох із них немає місць. Для укомплектування ЦСО навіть доводилося забирати посади з інших підрозділів Служби безпеки України. Ухвалений закон має вирішити цю проблему, вважає Костенко.

Він зазначає, що чисельність "Альфи" на рівні 10 тисяч бійців закріплена і на воєнний, і на мирний періоди, адже "після завершення війни на полі бою, війна спецслужб тільки розпочнеться".

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Закон також надає Службі безпеки України право законно застосовувати всі види озброєння відповідно до визначених завдань, додає Костенко.

"За" ухвалення документа в другому читанні на засіданні парламенту 16 липня проголосували 311 народних депутатів.