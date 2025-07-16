Рада в рази збільшила чисельність бійців "Альфи" СБУ
Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким у Центрі спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України (ЦСО "А" СБУ) зможуть служити 10 тисяч бійців.
Джерело: ініціатор документа, секретар Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в коментарі "Українській правді"
Пряма мова Костенка: "Ми офіційно встановили чисельність спецпідрозділу "Альфа" на рівні 10 тисяч бійців. Зараз ЦСО "А" знищує приблизно 10% ворожих цілей з усіх Сил оборони – на лінії зіткнення і в тилу ворога.
Наприклад, бійці "Альфи" здійснили операцію "Павутина", регулярно вражають російські нафтопереробні заводи. При цьому в ЦСО "А" зараз орієнтовно кілька тисяч осіб, а в Силах оборони близько мільйона. Ухваленням цього закону ми хочемо підвищити ефективність "Альфи" вдвічі або навіть втричі".
Деталі: За словами полковника СБУ, до ЦСО "А" хочуть долучитися чимало добровольців, але для багатьох із них немає місць. Для укомплектування ЦСО навіть доводилося забирати посади з інших підрозділів Служби безпеки України. Ухвалений закон має вирішити цю проблему, вважає Костенко.
Він зазначає, що чисельність "Альфи" на рівні 10 тисяч бійців закріплена і на воєнний, і на мирний періоди, адже "після завершення війни на полі бою, війна спецслужб тільки розпочнеться".
Закон також надає Службі безпеки України право законно застосовувати всі види озброєння відповідно до визначених завдань, додає Костенко.
"За" ухвалення документа в другому читанні на засіданні парламенту 16 липня проголосували 311 народних депутатів.