Рада в разы увеличила численность бойцов "Альфы" СБУ

Верховная Рада приняла закон, согласно которому в Центре специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины (ЦСО "А" СБУ) смогут служить 10 тысяч бойцов.

Источник: инициатор документа, секретарь Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Костенко: "Мы официально установили численность спецподразделения "Альфа" на уровне 10 тысяч бойцов. Сейчас ЦСО "А" уничтожает примерно 10% вражеских целей из всех Сил обороны – на линии соприкосновения и в тылу врага.

Реклама:

Например, бойцы "Альфы" провели операцию "Паутина", регулярно поражают российские нефтеперерабатывающие заводы. При этом в ЦСО "А" сейчас ориентировочно несколько тысяч человек, а в Силах обороны около миллиона. Принятием этого закона мы хотим повысить эффективность "Альфы" вдвое или даже втрое".

Детали: По словам полковника СБУ, в ЦСО "А" хотят присоединиться многие добровольцы, но для многих из них нет мест. Для укомплектования ЦСО даже приходилось забирать должности из других подразделений Службы безопасности Украины. Принятый закон должен решить эту проблему, считает Костенко.

Он отмечает, что численность "Альфы" на уровне 10 тысяч бойцов закреплена и на военный, и на мирный периоды, ведь "после завершения войны на поле боя, война спецслужб только начнется".

РЕКЛАМА:

Закон также предоставляет Службе безопасности Украины право законно применять все виды вооружения в соответствии с определенными задачами, добавляет Костенко.

"За" принятие документа во втором чтении на заседании парламента 16 июля проголосовали 311 народных депутатов.