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Євросоюз запланував 100 млрд євро для України у семирічному бюджеті

Тетяна Висоцька, Валентина РоманенкоСереда, 16 липня 2025, 18:13
Євросоюз запланував 100 млрд євро для України у семирічному бюджеті
Урсула фон дер Ляєн. фото Getty Images

У своєму довгостроковому бюджеті Європейський Союз на 2028-2034 роки запланував 100 мільярдів євро на підтримку України.

Джерело: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після засідання колегії Єврокомісії 16 липня у Брюсселі, передає кореспондентка "Європейської правди"

Деталі: 100 млрд євро заплановано для України у семирічному бюджеті ЄС.

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"Ми виділяємо 100 мільярдів євро для України", – повідомила фон дер Ляєн під час презентації проекту бюджету.

Вона нагадала, що існує "Український фонд" (Ukraine facility), до якого увійшло 50 млрд євро.

"Ці суми повільно, але впевнено зменшуються, і тому ми пропонуємо 100 мільярдів євро, щоб знову наповнити фонд для України, щоб підтримати відновлення", – наголосила президентка Єврокомісії.

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Після оприлюднення проекту бюджету Єврокомісією, свою позицію щодо нього мають висловити Європейський парламент та Європейська рада.

Багаторічний бюджет на 2028-2034 рр. має бути затверджений до кінця 2027 року.

Передісторія:

  • Як повідомлялося, видатки на оборону мають посісти одне з провідних місць у майбутньому фінансовому плануванні ЄС.
  • "ЄП" вже повідомляла, що Європейський Союз розглядає можливість створення фонду в розмірі 100 мільярдів євро для підтримки України в межах семирічного бюджету на 2028-2034 роки.

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