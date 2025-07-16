Євросоюз запланував 100 млрд євро для України у семирічному бюджеті
У своєму довгостроковому бюджеті Європейський Союз на 2028-2034 роки запланував 100 мільярдів євро на підтримку України.
Джерело: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після засідання колегії Єврокомісії 16 липня у Брюсселі, передає кореспондентка "Європейської правди"
Деталі: 100 млрд євро заплановано для України у семирічному бюджеті ЄС.
"Ми виділяємо 100 мільярдів євро для України", – повідомила фон дер Ляєн під час презентації проекту бюджету.
Вона нагадала, що існує "Український фонд" (Ukraine facility), до якого увійшло 50 млрд євро.
"Ці суми повільно, але впевнено зменшуються, і тому ми пропонуємо 100 мільярдів євро, щоб знову наповнити фонд для України, щоб підтримати відновлення", – наголосила президентка Єврокомісії.
Після оприлюднення проекту бюджету Єврокомісією, свою позицію щодо нього мають висловити Європейський парламент та Європейська рада.
Багаторічний бюджет на 2028-2034 рр. має бути затверджений до кінця 2027 року.
Передісторія:
- Як повідомлялося, видатки на оборону мають посісти одне з провідних місць у майбутньому фінансовому плануванні ЄС.
- "ЄП" вже повідомляла, що Європейський Союз розглядає можливість створення фонду в розмірі 100 мільярдів євро для підтримки України в межах семирічного бюджету на 2028-2034 роки.