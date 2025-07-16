Евросоюз запланировал 100 млрд евро для Украины в семилетнем бюджете
В своем долгосрочном бюджете Европейский Союз на 2028-2034 годы запланировал 100 миллиардов евро на поддержку Украины.
Источник: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после заседания коллегии Еврокомиссии 16 июля в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды"
Детали: 100 млрд евро запланировано для Украины в семилетнем бюджете ЕС.
"Мы выделяем 100 миллиардов евро для Украины", - сообщила фон дер Ляйен во время презентации проекта бюджета.
Она напомнила, что существует "Украинский фонд" (Ukraine facility), в который вошло 50 млрд евро.
"Эти суммы медленно, но уверенно уменьшаются, и поэтому мы предлагаем 100 млрд евро, чтобы снова наполнить фонд для Украины, чтобы поддержать восстановление", - подчеркнула президент Еврокомиссии.
После обнародования проекта бюджета Еврокомиссией, свою позицию по нему должны высказать Европейский парламент и Европейский совет.
Многолетний бюджет на 2028-2034 гг. должен быть утвержден до конца 2027 года.
Предыстория:
- Как сообщалось, расходы на оборону должны занять одно из ведущих мест в будущем финансовом планировании ЕС.
- "ЕвроПравда" уже сообщала, что Европейский Союз рассматривает возможность создания фонда в размере 100 млрд евро для поддержки Украины в рамках семилетнего бюджета на 2028-2034 годы.