Евросоюз запланировал 100 млрд евро для Украины в семилетнем бюджете

В своем долгосрочном бюджете Европейский Союз на 2028-2034 годы запланировал 100 миллиардов евро на поддержку Украины.

Источник: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после заседания коллегии Еврокомиссии 16 июля в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды"

Детали: 100 млрд евро запланировано для Украины в семилетнем бюджете ЕС.

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"Мы выделяем 100 миллиардов евро для Украины", - сообщила фон дер Ляйен во время презентации проекта бюджета.

Она напомнила, что существует "Украинский фонд" (Ukraine facility), в который вошло 50 млрд евро.

"Эти суммы медленно, но уверенно уменьшаются, и поэтому мы предлагаем 100 млрд евро, чтобы снова наполнить фонд для Украины, чтобы поддержать восстановление", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

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После обнародования проекта бюджета Еврокомиссией, свою позицию по нему должны высказать Европейский парламент и Европейский совет.

Многолетний бюджет на 2028-2034 гг. должен быть утвержден до конца 2027 года.

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