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Евросоюз запланировал 100 млрд евро для Украины в семилетнем бюджете

Татьяна Высоцкая, Валентина РоманенкоСреда, 16 июля 2025, 18:13
Евросоюз запланировал 100 млрд евро для Украины в семилетнем бюджете
Урсула фон дер Ляйен. фото Getty Images

В своем долгосрочном бюджете Европейский Союз на 2028-2034 годы запланировал 100 миллиардов евро на поддержку Украины.

Источник: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после заседания коллегии Еврокомиссии 16 июля в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды"

Детали: 100 млрд евро запланировано для Украины в семилетнем бюджете ЕС.

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"Мы выделяем 100 миллиардов евро для Украины", - сообщила фон дер Ляйен во время презентации проекта бюджета.

Она напомнила, что существует "Украинский фонд" (Ukraine facility), в который вошло 50 млрд евро.

"Эти суммы медленно, но уверенно уменьшаются, и поэтому мы предлагаем 100 млрд евро, чтобы снова наполнить фонд для Украины, чтобы поддержать восстановление", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

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После обнародования проекта бюджета Еврокомиссией, свою позицию по нему должны высказать Европейский парламент и Европейский совет.

Многолетний бюджет на 2028-2034 гг. должен быть утвержден до конца 2027 года.

Предыстория:

  • Как сообщалось, расходы на оборону должны занять одно из ведущих мест в будущем финансовом планировании ЕС.
  • "ЕвроПравда" уже сообщала, что Европейский Союз рассматривает возможность создания фонда в размере 100 млрд евро для поддержки Украины в рамках семилетнего бюджета на 2028-2034 годы.

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