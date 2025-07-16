Росіяни увечері атакували КАБом центр Добропілля: 2 загиблих, 17 поранених

Росіяни ввечері 16 липня скинули КАБ на центр населеного пункту Добропілля Донецької області, за попередніми даними 2 людей загинули, ще 17 були поранені.

Джерело: волонтер Денис Христов (Голандець) у Telegram, Telegram-канал "Добропілля info", Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram Донецька облпрокуратура у Telegram

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Пряма мова волонтера: "Буквально 10- 15 хвилин тому був прильот в центр Добропілля, магазин "Аврора". Чимало жертв, тому що це був час-пік, вечір центральна вулиця міста".

Деталі: В Донецькій облпрокуратурі зазначили, що 16 липня росіяни о 17.18 скинули на центр Добропілля "ФАБ-500" з модулем УМПК.

фото: "Добропілля info"

Оновлено. Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець також повідомив, що росіяни скинули авіабомбу на центр Добропілля на Донеччині — в годину, коли люди поверталися з роботи.

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"Удар припав по району магазину "Аврора". Є загиблі та багато постраждалих. Працюють рятувальники, медики, військові лікарі — місцева лікарня не може прийняти всіх", - написав він.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що, за попередніми даними, у результаті удару по Добропіллю, 2 людини загинули, ще 14 були поранені.

За попередніми підрахунками, відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок і 8 автомобілів.

За даними Донецької обласної прокуратури кількість поранених сягнула 17 мешканців, кількість загиблих не змінилася.

Нагадаємо: Добропілля – місто на заході Донеччини, яке знаходиться за 15 км від лінії фронту, росіяни намагаються наблизитись до міста з південного сходу.