Россияне вечером 16 июля сбросили КАБ на центр населенного пункта Доброполье Донецкой области, есть погибшие и разрушения.

Источник: волонтер Денис Христов (Голандец) в Telegram, Telegram-канал "Доброполье info", Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

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Прямая речь волонтера: "Буквально 10- 15 минут назад был прилет в центр Доброполья, магазин "Аврора". Немало жертв, потому что это был час-пик, вечер центральная улица города".

фото: "Добропілля info"

Обновлено. Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец также сообщил, что россияне сбросили авиабомбу на центр Доброполья Донецкой области - в час, когда люди возвращались с работы.

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"Удар пришелся по району магазина "Аврора". Есть погибшие и много пострадавших. Работают спасатели, медики, военные врачи - местная больница не может принять всех", - написал он.

Напомним: Доброполье - город на западе Донецкой области, который находится в 15 км от линии фронта, россияне пытаются приблизиться к городу с юго-востока.