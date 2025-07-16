Президентка Єврокомісії пояснила, що буде з фіндопомогою Україні після її вступу в ЄС

Якщо Україна стане членом Європейського Союзу до 2034 року, то програму Багаторічної фінансової рамки ЄС – проєкту семирічного бюджету ЄС., яка передбачає 100 млрд євро допомоги для України – буде переглянуто.

Джерело: президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, презентуючи проект Багаторічної фінансової рамки ЄС на 2028-2034 рр в Брюсселі 16 липня, передає кореспондентка "Європейської правди"

Деталі: Якщо Україна стане членом ЄС до завершення семирічного бюджетного періоду 2028-2034, на який для неї заплановано 100 млрд євро, багаторічний бюджет Євросоюзу буде переглянуто.

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"Тепер щодо самого вступу – все є так, як це завжди було з усіма попередніми вступами. Існує конкретне положення про перегляд Багаторічної фінансової рамки ЄС, яке говорить, що у випадку вступу країни-кандидата буде перегляд MFF", – повідомила фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що це логічно, "тому що нам потрібно буде вести переговори залежно від того, якого розміру є країна, яка приєднується до Європейського Союзу".

"Ми повинні будемо узгодити у договорі про вступ поступове впровадження виплат з фондів згуртованості, поступове впровадження сільськогосподарських виплат, наприклад, для цієї країни, а також поступове впровадження внеску цієї країни до бюджету Європейського Союзу", – наголосила президентка Єврокомісії.

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Все це має бути узгоджено та обговорено, і тому дуже чітко зазначено… у фінансовому регламенті, що у випадку вступу буде перегляд MFF. Це працювало під час попередніх вступів і працюватиме зараз", – підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Загальний обсяг багаторічного бюджету ЄС на 2028-2034 рр. запланований у сумі 2 трлн євро. Попередній семиріний бюджет становив 1,2 трлн євро.

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