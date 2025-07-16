Президент Еврокомиссии объяснила, что будет с финпомощью Украине после ее вступления в ЕС

Если Украина станет членом Европейского Союза до 2034 года, то программа Многолетней финансовой рамки ЕС - проекта семилетнего бюджета ЕС, которая предусматривает 100 млрд евро помощи для Украины - будет пересмотрена.

Источник: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя проект Многолетней финансовой рамки ЕС на 2028-2034 гг в Брюсселе 16 июля, передает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Если Украина станет членом ЕС до завершения семилетнего бюджетного периода 2028-2034, на который для нее запланировано 100 млрд евро, многолетний бюджет Евросоюза будет пересмотрен.

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"Теперь относительно самого вступления – все так, как это всегда было со всеми предыдущими вступлениями. Существует конкретное положение о пересмотре Многолетней финансовой рамки ЕС, которое говорит, что в случае вступления страны-кандидата будет пересмотр MFF", – сообщила фон дер Ляйен.

Она отметила, что это логично, "потому что нам нужно будет вести переговоры в зависимости от того, какого размера является страна, которая присоединяется к Европейскому Союзу".

"Мы должны будем согласовать в договоре о вступлении постепенное внедрение выплат из фондов сплоченности, постепенное внедрение сельскохозяйственных выплат, например, для этой страны, а также постепенное внедрение взноса этой страны в бюджет Европейского Союза", – отметила президент Еврокомиссии.

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"Все это должно быть согласовано и обсуждено, и поэтому очень четко указано... в финансовом регламенте, что в случае вступления будет пересмотр MFF. Это работало во время предыдущих вступлений и будет работать сейчас", – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Общий объем многолетнего бюджета ЕС на 2028-2034 гг. запланирован в сумме 2 трлн евро. Предыдущий семилетний бюджет составлял 1,2 трлн евро.

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