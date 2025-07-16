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Посли ЄС знову не ухвалили 18-й пакет санкцій проти РФ – коли наступна спроба

Тетяна Висоцька, Валентина РоманенкоСереда, 16 липня 2025, 19:16
Посли ЄС знову не ухвалили 18-й пакет санкцій проти РФ – коли наступна спроба
ілюстративне фото Shutterstock

Під час засідання Комітету постійних представників Євросоюзу у Брюсселі 16 липня посли держав ЄС знову не змогли затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на кількох дипломатів, які обізнані з перебігом дискусії.

Деталі: 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії не був схвалений на засіданні послів ЄС 16 липня.

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"Засідання Coreper завершилося, і 18-й пакет санкцій проти Росії знов не затвердили. Дві держави продовжують блокувати пакет, і дискусії з ними тривають", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Дипломати зазначили, що Словаччина та Мальта досі відмовляються затверджувати вказаний пакет санкцій проти РФ. 

"Обговорення санкцій проти РФ та 18-го пакету буде внесено до порядку денного засідання Ради ЄС з загальних питань 18 липня". – повідомив "Європейську правду" інший дипломат.

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Передісторія:

  • 18-й пакет санкцій проти Росії був однією з ключових тем засідання Ради ЄС із закордонних справ 15 липня. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що країни "дуже близькі" до домовленості, та висловлювала надію, що рішення буде ухвалене "вже сьогодні".
  • Словаччина досі блокувала нові санкції, вимагаючи гарантій від Єврокомісії, що вона не зазнає збитків після повної відмови ЄС від російського газу в 2028 році.
  • Мальта, наскільки відомо, має свої застереження щодо зниження "цінової стелі" на російську нафту.

санкціїЄСРосія
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