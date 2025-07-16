Посли ЄС знову не ухвалили 18-й пакет санкцій проти РФ – коли наступна спроба

Під час засідання Комітету постійних представників Євросоюзу у Брюсселі 16 липня посли держав ЄС знову не змогли затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на кількох дипломатів, які обізнані з перебігом дискусії.

Деталі: 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії не був схвалений на засіданні послів ЄС 16 липня.

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"Засідання Coreper завершилося, і 18-й пакет санкцій проти Росії знов не затвердили. Дві держави продовжують блокувати пакет, і дискусії з ними тривають", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Дипломати зазначили, що Словаччина та Мальта досі відмовляються затверджувати вказаний пакет санкцій проти РФ.

"Обговорення санкцій проти РФ та 18-го пакету буде внесено до порядку денного засідання Ради ЄС з загальних питань 18 липня". – повідомив "Європейську правду" інший дипломат.

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