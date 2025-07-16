Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Послы ЕС снова не приняли 18-й пакет санкций против РФ – когда следующая попытка

Татьяна Высоцкая, Валентина РоманенкоСреда, 16 июля 2025, 19:16
Послы ЕС снова не приняли 18-й пакет санкций против РФ – когда следующая попытка
иллюстративное фото Shutterstock

Во время заседания Комитета постоянных представителей Евросоюза в Брюсселе 16 июля послы государств ЕС снова не смогли утвердить 18-й пакет санкций против России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на нескольких дипломатов, которые знакомы с ходом дискуссии

Детали: 18-й пакет санкций ЕС против России не был одобрен на заседании послов ЕС 16 июля.

Реклама:

"Заседание Coreper завершилось, и 18-й пакет санкций против России вновь не утвердили. Два государства продолжают блокировать пакет, и дискуссии с ними продолжаются", - сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".

Дипломаты отметили, что Словакия и Мальта до сих пор отказываются утверждать указанный пакет санкций против РФ.

"Обсуждение санкций против РФ и 18-го пакета будет внесено в повестку дня заседания Совета ЕС по общим вопросам 18 июля", - сообщил "Европейской правде" другой дипломат.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • 18-й пакет санкций против России был одной из ключевых тем заседания Совета ЕС по иностранным делам 15 июля. Главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что страны "очень близки" к договоренности, и выражала надежду, что решение будет принято "уже сегодня".
  • Словакия до сих пор блокировала новые санкции, требуя гарантий от Еврокомиссии, что она не понесет убытков после полного отказа ЕС от российского газа в 2028 году.
  • У Мальты, насколько известно, есть свои предостережения относительно снижения "ценового потолка" на российскую нефть.

санкцииЕСРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский подал в Раду Шмыгаля как кандидатуру министра обороны
обновлено, фото, видеоРоссияне вечером сбросили ФАБ-500 на центр Доброполья: есть погибший, более 20 раненых
Рада в разы увеличила численность бойцов "Альфы" СБУ
фото, видеоВзяли взятку и обменяли на валюту: на Волыни разоблачили судью с пособником
Дело Шабунина: силовики обыскали квартиру погибшего пилота "Джуса"
Рада отправила в отставку правительство Шмыгаля
Все новости...
санкции
ЕС расширил санкции против РФ за дестабилизирующие действия в Евросоюзе и Украине
Венгрия предложит ЕС санкции из-за якобы смерти венгра на Закарпатье от действий ТЦК
Фицо выставил условие для разблокирования 18-го пакета санкций ЕС
Последние новости
20:20
Зеленский представил "слугам народа" новое правительство
20:14
В РФ предприятия переводят на неполную рабочую неделю из-за сложной экономической ситуации
20:12
МУС отклонил просьбу Израиля отменить ордера на арест Нетаньяху и Галанта
19:56
Зеленский подал в Раду Шмыгаля как кандидатуру министра обороны
19:52
Без Харлан и Кравацкой. Определился состав сборной Украины на чемпионат мира по фехтованию
19:23
Обезопасить себя от курсовых колебаний: Morgan Stanley прогнозирует рост евро
19:16
Послы ЕС снова не приняли 18-й пакет санкций против РФ – когда следующая попытка
19:07
В Черновцах умер раненый из-за атаки РФ, за чью жизнь врачи боролись 5 суток
19:06
Совет признал депортацией принудительное выселение украинцев из Польши в 1944-1951 годах
18:50
Президент Еврокомиссии объяснила, что будет с финпомощью Украине после ее вступления в ЕС
Все новости...
Реклама:
Реклама: