Послы ЕС снова не приняли 18-й пакет санкций против РФ – когда следующая попытка
Во время заседания Комитета постоянных представителей Евросоюза в Брюсселе 16 июля послы государств ЕС снова не смогли утвердить 18-й пакет санкций против России.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на нескольких дипломатов, которые знакомы с ходом дискуссии
Детали: 18-й пакет санкций ЕС против России не был одобрен на заседании послов ЕС 16 июля.
"Заседание Coreper завершилось, и 18-й пакет санкций против России вновь не утвердили. Два государства продолжают блокировать пакет, и дискуссии с ними продолжаются", - сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".
Дипломаты отметили, что Словакия и Мальта до сих пор отказываются утверждать указанный пакет санкций против РФ.
"Обсуждение санкций против РФ и 18-го пакета будет внесено в повестку дня заседания Совета ЕС по общим вопросам 18 июля", - сообщил "Европейской правде" другой дипломат.
Предыстория:
- 18-й пакет санкций против России был одной из ключевых тем заседания Совета ЕС по иностранным делам 15 июля. Главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что страны "очень близки" к договоренности, и выражала надежду, что решение будет принято "уже сегодня".
- Словакия до сих пор блокировала новые санкции, требуя гарантий от Еврокомиссии, что она не понесет убытков после полного отказа ЕС от российского газа в 2028 году.
- У Мальты, насколько известно, есть свои предостережения относительно снижения "ценового потолка" на российскую нефть.