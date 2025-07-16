Послы ЕС снова не приняли 18-й пакет санкций против РФ – когда следующая попытка

Во время заседания Комитета постоянных представителей Евросоюза в Брюсселе 16 июля послы государств ЕС снова не смогли утвердить 18-й пакет санкций против России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на нескольких дипломатов, которые знакомы с ходом дискуссии

Детали: 18-й пакет санкций ЕС против России не был одобрен на заседании послов ЕС 16 июля.

Реклама:

"Заседание Coreper завершилось, и 18-й пакет санкций против России вновь не утвердили. Два государства продолжают блокировать пакет, и дискуссии с ними продолжаются", - сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".

Дипломаты отметили, что Словакия и Мальта до сих пор отказываются утверждать указанный пакет санкций против РФ.

"Обсуждение санкций против РФ и 18-го пакета будет внесено в повестку дня заседания Совета ЕС по общим вопросам 18 июля", - сообщил "Европейской правде" другой дипломат.

РЕКЛАМА:

Предыстория: