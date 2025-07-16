Зеленський подав до Ради Шмигаля як кандидатуру міністра оборони

Президент Володимир Зеленський скерував до Верховної Ради подання на затвердження експрем’єра Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони.

Джерело: глава держави у вечірньому зведенні 16 липня

Пряма мова: "Сьогодні я вже підписав документи до Верховної Ради України про Дениса Шмигаля як нового міністра оборони. Через Міністерство оборони будуть управлятись і стратегічні галузі промисловості. Герман Сметанін очолить Укроборонпром".

Реклама:

Деталі: Президент окреслив головні завдання для оборонних відомств – досягти рівня 50 % української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво.

Пряма мова: "Завдання дуже конкретне, чітке. Зараз української зброї на фронті, в усіх наших операціях – біля 40 %. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі. Але потрібно більше. І треба більше саме наших можливостей виштовхувати війну на територію Росії – туди, звідки війну принесли. Щоб вони відчували, що вони зробили і яка ціна путінської відмови від припинення вогню та від справжнього миру. Ми маємо досягти рівня 50 % української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи наше власне виробництво. Впевнений: можна це реалізувати".