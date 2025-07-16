Зеленский подал в Раду Шмыгаля как кандидатуру министра обороны

Президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление на утверждение экс-премьера Дениса Шмыгаля на должность министра обороны.

Источник: глава государства в вечерней сводке 16 июля

Прямая речь: "Сегодня я уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны. Через Министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли промышленности. Герман Сметанин возглавит Укроборонпром".

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Детали: Президент обозначил главные задачи для оборонных ведомств - достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство.

Прямая речь: "Задача очень конкретная, четкая. Сейчас украинского оружия на фронте, во всех наших операциях - около 40 %. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства. Объемы действительно большие. Но нужно больше. И надо больше именно наших возможностей выталкивать войну на территорию России - туда, откуда войну принесли. Чтобы они чувствовали, что они сделали и какова цена путинского отказа от прекращения огня и от настоящего мира. Мы должны достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство. Уверен: можно это реализовать".