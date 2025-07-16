У "Хартії" поскаржились на знищення владою Харкова графіті з підтримкою військових

У 13 бригаді НГУ "Хартія" заявляють що не мають належної підтримки від влади Харкова та стикнулись з придушенням підтримки військових з боку містян, зокрема, зафіксували знищення комунальниками графіті на підтримку військових.

Джерело: 13 бригада Національної гвардії України "Хартія" у Facebook, речник міськради Юрій Сидоренко у коментарі "Суспільному"

Дослівно: "Хартія" пишається потужною підтримкою харків’ян – містян, місцевого бізнесу та волонтерів. Харків’яни становлять велику частину нашого підрозділу, харків’яни запускають і підтримують збори на "Хартію", беруть участь в фандрейзингових активностях і приходять на наші заходи. Харків’яни – це наше опертя.

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Водночас, на наш подив, "Хартія" не має належної підтримки від влади міста. До прикладу, ми не отримуємо дозволи на розміщення рекрутингових кампаній у межах міста. Більше того, ми були шоковані, коли дізналися, що вияви підтримки підрозділу від небайдужих містян почали придушувати".

Деталі: Зокрема, зазначають у "Хартії", упродовж минулого місяця на вулицях Харкова з’явилася серія графіті зі слоганом ""Хартія" за Харків".

Але їх почали знищувати або зафарбовувати представники комунальних служб, що було зафіксовано на відео, яке поширюється в мережі.

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"Це нагадує події 2014 року, коли в місті так само зафарбовували зображення з державною символікою", - стверджують військові.

"Хартія" висловлює розчарування такими діями міської влади. Нагадуємо, що для спільної перемоги Україні необхідно зберігати єдність – передусім єдність війська, влади та суспільства. Подібні дії руйнують цю єдність й розхитують нашу стійкість в боротьбі проти спільного ворога", - говориться у заяві.

У коментарі для Суспільне Харків речник міськради Юрій Сидоренко відкинув звинувачення "Хартії".

"Я не знаю, що таке належна і неналежна підтримка. Візьміть самого ж Кожемяка, який каже, що їм на підрозділ було перераховано 20 мільйонів. Це сам Кожемяко каже в інтерв'ю, яке вийшло в понеділок на "Українській правді" — про те, що Харків перераховував їм гроші. А я знаю, що не тільки 20 мільйонів, а набагато більше", — сказав Сидоренко.

За його словами, у міста немає рекламних майданчиків для розміщення рекрутингових кампаній: "У міста є рекламні площі? Хай розмовляють із керівниками агенцій, у яких є площі".

Водночас Сидоренко не має інформації про людей, які зафарбовували графіті на підтримку "Хартії".