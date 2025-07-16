В "Хартии" пожаловались на уничтожение властями Харькова граффити с поддержкой военных

В 13 бригаде НГУ "Хартия" заявляют что не имеют должной поддержки от властей Харькова и столкнулись с подавлением поддержки военных со стороны горожан, в частности, зафиксировали уничтожение коммунальщиками граффити в поддержку военных.

Источник: 13 бригада Национальной гвардии Украины "Хартия" в Facebook, представитель горсовета Юрий Сидоренко в комментарии "Суспільному"

Дословно: "Хартия" гордится мощной поддержкой харьковчан - горожан, местного бизнеса и волонтеров. Харьковчане составляют большую часть нашего подразделения, харьковчане запускают и поддерживают сборы на "Хартию", участвуют в фандрейзинговых активностях и приходят на наши мероприятия. Харьковчане - это наша опора.

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В то же время, к нашему удивлению, "Хартия" не имеет должной поддержки от властей города. К примеру, мы не получаем разрешения на размещение рекрутинговых кампаний в пределах города. Более того, мы были шокированы, когда узнали, что проявления поддержки подразделения от неравнодушных горожан начали подавлять".

Детали: В частности, отмечают в "Хартии", в течение прошлого месяца на улицах Харькова появилась серия граффити со слоганом ""Хартия" за Харьков".

Но их начали уничтожать или закрашивать представители коммунальных служб, что было зафиксировано на видео, которое распространяется в сети.

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"Это напоминает события 2014 года, когда в городе так же закрашивали изображения с государственной символикой", - утверждают военные.

"Хартия" выражает разочарование такими действиями городских властей. Напоминаем, что для общей победы Украине необходимо сохранять единство - прежде всего единство войска, власти и общества. Подобные действия разрушают это единство и расшатывают нашу устойчивость в борьбе против общего врага", - говорится в заявлении.

В комментарии для Суспільне Харків представитель горсовета Юрий Сидоренко отверг обвинения "Хартии".

"Я не знаю, что такое надлежащая и ненадлежащая поддержка. Возьмите самого же Кожемяко, который говорит, что им на подразделение было перечислено 20 миллионов. Это сам Кожемяко говорит в интервью, которое вышло в понедельник на Украинской правде - о том, что Харьков перечислял им деньги. А я знаю, что не только 20 миллионов, а гораздо больше", - сказал Сидоренко.

По его словам, у города нет рекламных площадок для размещения рекрутинговых кампаний: "У города есть рекламные площади? Пусть разговаривают с руководителями агентств, у которых есть площади".

В то же время Сидоренко не располагает информацией о людях, которые закрашивали граффити в поддержку "Хартии".